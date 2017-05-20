吳敦義當選黨魁 廖國棟：黨團可望不再孤軍奮戰

2017-05-20 21:50

〔記者鄭鴻達／台北報導〕吳敦義高票當選國民黨主席，立法院國民黨團總召廖國棟表示，黨團過去一年最辛苦的就是找不到後援，吳當選可說是不分藍綠的眾望所歸，黨團可望不再孤軍奮戰，合作將更密切；黨團書記長王育敏則說，吳第一輪即拿下如此高票數，未來能發揮較大整合量能，大家將拭目以待可看見更有力量的在野黨監督。

吳敦義於國民黨黨主席選舉中，首輪即以過半數得票率當選新任黨魁；由於在過去民進黨政府執政一年來，於洪秀柱擔任黨主席的期間，洪因任命蔡正元出任黨政策會執行長，引起國民黨團的反彈，洪更因此曾坦言叫不動黨團，也質疑黨團被少數幾人綁架。

廖國棟說，過去一年黨團最辛苦之處，在於黨團在第一線面對民進黨，回頭找不到後援，還好吳敦義選舉時曾說過，將來黨組織、架構將讓黨團參與重要工作，且不排除讓黨團總召擔任政策會執行長甚至副主席，使前線能與後方指揮中心一起面對，戰力能更為成長。

廖國棟說，在民進黨執政低潮的民心望治下，吳敦義條件可說是眾望所歸，不論藍綠都盼吳能領導國民黨成為強大的在野黨，甚至能因此重返執政，在新任黨主席出線後，黨團未來在各種議題的監督上，會與黨中央合作更密切，並會大幅改善孤軍奮戰的現況。

王育敏表示，因有黨員支持度，吳敦義能拿下如此高票，未來將發揮更大量能整合黨內，過去黨團與黨中央合作較不順暢，無法發揮整體力量，甚為可惜，吳曾說過黨團總召可任政策會執行長甚至副主席，未來黨中央與黨團可望成為一條鞭，發揮最大監督力量。

王育敏說，吳敦義在第一輪投票即獲得高票，在兩岸政策上將站穩，國民黨就是主張「九二共識、一中各表」，其他主張就不會是黨的主張，在國內重大政策上，也將提出自己的論述與看法，吳若能從上至下整合全黨，大家將拭目以待，可看見更有力量的在野黨來監督。