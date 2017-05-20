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洪秀柱：謙卑接受選舉結果 團結支持新任黨主席

2017-05-20  21:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席選舉結果揭曉，前副總統吳敦義獲得過半選票當選。稍早，國民黨主席洪秀柱在國民黨中央黨部發表感言，她表示，選舉結果已定，大家要謙卑接受所有黨員做出來的最後決定。洪也說，她要誠懇呼籲，全黨黨員團結一致，一起支持新任黨主席，也祝福吳敦義，帶領國民黨成為人民信賴、有所期待的政黨。

洪秀柱稍早在幕僚陪同下召開記者會表示，各位媒體久等了，總算選舉結束，她非常感謝五、六千位義務幹部和黨員，讓選舉順利圓滿完成。她感謝這一路陪著她走過艱辛道路，對她支持加油打氣的朋友們，非常抱歉，也許個人努力不夠，讓大家失望，期盼大家，對這個黨不離不棄，讓大家一起為黨打拚。

洪秀柱說，她還要感謝另外五位一起參選的同志，在本黨士氣如此低迷、艱困的情形下，大家能站在一起，爭取為黨承擔責任的機會，最要恭喜的是吳敦義，恭喜他當選下屆黨主席，未來四年由他帶領黨改革，爭取黨重返執政，繼續奮勇向前，爭取勝利。

洪秀柱說，選舉結果已定，要謙卑接受，所有黨員做出來的最後決定，但是在這，仍然要非常衷心期許，所有黨員同志和支持我們的朋友，國民黨因應目前形勢，要以清晰理念堅守中心思想，積極進取的路線和政策，才能為黨和國家開創新的局面。

洪秀柱說，最後她要誠懇呼籲，全黨黨員團結一致，一起支持新任黨主席，也祝福新黨主席吳敦義，帶領黨成為人民所信賴、有所期待的政黨。祝福她摯愛的黨，祝福所有支持黨的每位朋友，感謝大家、感謝工作夥伴和同仁。

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  • 洪秀柱表示，選舉結果已定，大家要謙卑接受所有黨員做出來的最後決定。（資料照，記者翁聿煌攝）

    洪秀柱表示，選舉結果已定，大家要謙卑接受所有黨員做出來的最後決定。（資料照，記者翁聿煌攝）

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