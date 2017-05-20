國民黨主席選舉 吳敦義奪下52％選票當選

吳敦義在國民黨主席選舉中拿下52%的選票，將於8月20日全代會宣誓就職黨主席。（記者叢昌瑾攝）

2017-05-20 21:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨第7屆黨主席選舉投票結果今晚出爐，結果由前副總統吳敦義以如破竹之勢，狂掃14萬4408票，得票率52.24%的過半數選票，奪下黨魁寶座，主要競爭對手現任黨魁洪秀柱、副主席郝龍斌只分別拿下近2成與1成6的選票，這場選舉也宣告黨內反洪勢力成功「再換柱」，新任黨魁將於8月20日全代會宣誓就職。

根據開票結果，一號洪秀柱得票數5萬3063票，得票率19.2％；二號韓國瑜得票數1萬6141票，得票率5.84％；三號潘維剛得票數2437票，得票率0.88％；四號郝龍斌得票數4萬4301票，得票率16.03％；五號詹啟賢得票數1萬2332票，得票率4.46％；六號吳敦義得票數14萬4408票，得票率52.24％。

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