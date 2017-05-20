國民黨主席選舉結果 郝龍斌：恭喜吳敦義

2017-05-20 21:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席選舉結果出爐，前副總統吳敦義過半當選，對此，國民黨副主席郝龍斌稍早透過聲明表示，他要恭喜和祝福吳能在第一輪過半勝出，這是不容易的成果，他也相信吳敦義勝選後，挑戰與重擔才開始，希望2018、2020年能在吳敦義帶領下，打出漂亮勝仗，而他個人對吳還有三個期盼。

郝龍斌表示，第一個期盼，期盼吳敦義能夠真正讓黨團結起來，讓國民黨不要團結在口中，死結在心中。第二個期盼，期盼吳能夠真正推動改革，讓國民黨的形象能夠快速翻轉提升，才能夠重獲人民的認同。第三個期盼，期盼吳能夠落實黨員都渴望的年輕化，讓國民黨未來四年能快速啟動世代交班。

郝龍斌也一一感謝其他候選人指出，對於黨主席洪秀柱，在黨艱困時，她一腔熱血，勇敢站出，讓黨出現一股不一樣的「柱姊熱情」。對於北農前總經理韓國瑜，也是他的市府老伙伴，雖在民進黨的施壓下，展現了驚人的爆發力，也讓黨員看到一種許久不見的「無懼氣魄」。

對於副主席詹啟賢，郝龍斌說，詹是一位可敬的同志，憂國憂黨的身影，堅持自己理念原則的氣度，讓許多黨員都動容不已。對於前立委潘維剛，也是他的老朋友、好朋友，她一樣堅持不互打、炮口對外，雖然參選起步晚，但氣度表現讓人驚豔。

郝龍斌表示，對他自己的團隊，他也要高度肯定和感謝他們的付出和協助，因為在資源和組織都弱勢的情況下，堅持用議題和態度，打了一場不一樣的選戰；而不論結果如何，他真的很驕傲，這次選舉他們堅持展現了不一樣的選舉風格。郝也說，他相信國民黨這個家，「我們在一起，就能興！希望過去五個月間發生的爭議與對立，能夠就此停住！」