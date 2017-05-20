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潘維剛發表敗選感言 感謝黨員賜票

2017-05-20  21:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉，前副總統吳敦義拿下超過14萬張選票，篤定當選。參選人潘維剛晚間在臉書上發布敗選聲明，銘謝黨員賜票。

潘維剛在臉書上寫道，感謝黨員給予的支持與指教，她尊重黨員的抉擇，並呼籲黨員齊心奮鬥，重振國民黨。

潘維剛聲明全文：

「選舉結束了，維剛在此要衷心感謝黨員同志給予的支持與指教，在競選黨主席的期間，維剛深切感受到所有忠貞黨員們對振興國民黨的期盼，如今投票結果已經出來，維剛除了尊重黨員的抉擇外，也要在此呼籲所有的參選同志，放下競選時的所有激情，安撫各自的支持者，一起支持並幫助新當選的黨主席振興國民黨，我們的時間非常有限，惟有所有黨員同志齊心奮鬥，才能重振國民黨，才能喚回白日青天，願天佑中華民國！」

黨主席選舉結果公布後，洪秀柱晚間在國民黨黨中央發表敗選感言，感謝支持者，並恭喜前副總統吳敦義當選，呼籲黨員團結一致支持新任黨主席。稍早其他參選人郝龍斌、詹啟賢和韓國瑜也已承認敗選，郝龍斌希望黨員「家和萬事興」；詹啟賢對於選舉結果「坦然接受，衷心祝福」；韓國瑜則表示自己努力不夠，感謝支持。

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  • 參選人潘維剛晚間也在臉書上發布敗選聲明。（記者黃耀徵攝）

    參選人潘維剛晚間也在臉書上發布敗選聲明。（記者黃耀徵攝）

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