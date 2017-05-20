國民黨主席選舉開票 雲林縣吳敦義得票近5成

2017-05-20 20:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕中國國民黨黨主席選舉雲林選區開票結果出爐，投票率67.4%，其中前副總統吳敦義拿到4454票排名第一，得票率近5成，第二名是雲林的女婿韓國瑜，現任黨主席洪秀柱排第四名。

國民黨雲林縣黨主席選舉人數為1萬3229人，投票數8916人，投票率67.4%，各候選人（依號次排列）得票數分別為：洪秀柱1062票，韓國瑜1476票，潘維剛95票，郝龍斌1390票，詹啟賢288票，吳敦義4454票，無效票151票。