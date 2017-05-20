國民黨主席選舉 吳敦義屏東縣得票9751票大勝

2017-05-20 20:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席選舉結果，吳敦義在屏東縣議長周典論操盤下獲得9751票，比第二名的洪秀柱2377票，大勝了7374票，全縣投票率63.53%，吳敦義得票率高達66%。

屏東縣黨部表示，國民黨主席選舉得數分別為，吳敦義9751票、洪秀柱2377票、郝龍斌1418票、韓國瑜667票、詹啟賢476票、潘維剛108票，但得票數仍以中央黨部為準。

這次選舉屏東縣在縣議會議長周典論帶頭力挺吳敦義之下氣勢如虹，並且成功突破黃復興黨部，打破本省與外省籍的藩籬，讓吳敦義在黃復興黨部拿下最高票，並且超過預估的500票以上，得票率突破42%，成功整合了國民黨以往的外省與本土情結，打下成功的一仗。