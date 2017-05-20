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吳敦義得票破14萬 郝龍斌、詹啟賢承認敗選 大福彩、今彩539 開獎囉！
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藍黨魁桃園開票 郝洪合計得票數還比吳敦義低

2017-05-20  20:15

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨主席選舉今天登場，桃園市有投票權的黨員為3萬4418萬人，共有1萬8600人投票，投票率54％，值得一提的是最高票為吳敦義8716票、佔46％，比起郝龍斌、洪秀柱兩人得票加起來還高，選前市黨部主委楊敏盛曾公開表態支持同是來自醫界的詹啟賢，但詹啟賢只拿下458票，佔2.5％，也讓人跌破眼鏡。

市黨部副主委李紹偉說，桃園市地方黨部黨員數約3.1萬人、黃復興黨部約2.8萬人，合計5.9萬人，但黨員必須連續4年繳交黨費才具有投票權，因此具有投票權為3萬4千多人。

得票最高的是吳敦義8716票，其次是郝龍斌4067、洪秀柱3999，其他3位都在1千票以內；黨內人士分析，這與桃園市黨員結構相符，因為桃園市黃復興黨部黨員數佔全體黨員數47％，顯示黃復興黨部選票都投向郝龍斌、洪秀柱兩人，令人意外的是洪秀柱以現任主席，其得票數竟然低於郝龍斌。

至於詹啟賢得票偏低，黨內人士也分析，並非主委牌失靈，純粹是「西瓜效應」，黨員把選票投給更有希望當選的候選人。

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  • 國民黨主席選舉，桃園市有投票權的黨員為3萬4418萬人，共有1萬8600人投票，投票率54％。（國民黨桃園市黨部提供）

    國民黨主席選舉，桃園市有投票權的黨員為3萬4418萬人，共有1萬8600人投票，投票率54％。（國民黨桃園市黨部提供）

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