藍黨魁桃園開票 郝洪合計得票數還比吳敦義低
2017-05-20 20:15
［記者謝武雄／桃園報導］國民黨主席選舉今天登場，桃園市有投票權的黨員為3萬4418萬人，共有1萬8600人投票，投票率54％，值得一提的是最高票為吳敦義8716票、佔46％，比起郝龍斌、洪秀柱兩人得票加起來還高，選前市黨部主委楊敏盛曾公開表態支持同是來自醫界的詹啟賢，但詹啟賢只拿下458票，佔2.5％，也讓人跌破眼鏡。
市黨部副主委李紹偉說，桃園市地方黨部黨員數約3.1萬人、黃復興黨部約2.8萬人，合計5.9萬人，但黨員必須連續4年繳交黨費才具有投票權，因此具有投票權為3萬4千多人。
得票最高的是吳敦義8716票，其次是郝龍斌4067、洪秀柱3999，其他3位都在1千票以內；黨內人士分析，這與桃園市黨員結構相符，因為桃園市黃復興黨部黨員數佔全體黨員數47％，顯示黃復興黨部選票都投向郝龍斌、洪秀柱兩人，令人意外的是洪秀柱以現任主席，其得票數竟然低於郝龍斌。
至於詹啟賢得票偏低，黨內人士也分析，並非主委牌失靈，純粹是「西瓜效應」，黨員把選票投給更有希望當選的候選人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 美售台250枚肩射刺針飛彈 軍方評估增購300枚
- 阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制
- 胡志強籲黨魁候選人 選後放棄對立與不滿
- 部分台媒被中國收買 白宮資深官員博明關切
- 藍黨魁選舉投票 桃園5.9萬黨員 預估投票率約5成
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 這張照催淚…豬哥亮回顧人生 「獨待攝影棚靜看2小時 」
- 服務精神辦聯賽 HBL打造高中生專屬夢想舞台
- 水土保持月環境教育推廣 澎湖休憩園區熱鬧登場
- 傳華航空姐攜毒入境被逮 華航：若屬實將開除
- 湯姆哈迪確定成蜘蛛人最強宿敵！演出《猛毒》獨立電影
- 男老師替男學生口交挨告 辯稱「沒考慮到他未滿16歲」
- （影音）蔡旻佑揪媽媽「讚聲」 飆唱江蕙《落雨聲》
- 【人生小景】謀生
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 木村拓哉坎城洩老態 草彅剛溜狗路邊拭淚
- 建德宮「宴王」 李府千歲賞冰雕吃鱷魚
- 苗縣老樹全面健檢 讓老樹長青
- 媽祖祈福古蹟濕地健走 首創文化、動動路線
- 能源和工業股領漲 美股收紅
- 不懂你的黑色幽默！周杰倫分享笑話遭粉絲嫌棄
- 700個肉粽 分送華山基金會弱勢老人
- 夏林清遭停聘1年 學生：衝擊即將口試的研究生
- 台未受邀WHA 瑞士媒體指北京強力施壓
- 中職》申皓瑋一軍初先發 賽前難掩緊張
- 520曬照底褲走光超淡定 修圖網紅遭疑故意
- 遭陳羽凡好兄弟咒死 狗仔回應酸度破表
- 排灣阿嬤抗癌成功兒卻病逝 歎老天爺留命照顧3孫
- 「台版羅德」上身 富邦5月冰風暴
- 【朵朵小語】宇宙微塵
- （影音）太妍寶島首唱自評100分 放話下次開4場！
- 國中會考數學生活化 選舉、三格漫畫首入題
- 影帝江彬A表弟 吞了唐伯虎的畫
- 國中會考志願選填 南投45校長輪值服務
- 詐欺通緝犯離鄉背井 轉行賣車冒名報案露餡
- 8旬婦撿回收迷失雨中 警逐戶訪查助返家
- 宜蘭離奇袋屍 遺體旁留有瓦斯罐
- 射箭世界盃上海站》個人賽全趴 我女團今拚銅
- 食農教育 小小廚神種菜到作菜 展現創意料理
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 中職》跑超遠接殺界外球 林旺衛美技讓洪總驚訝（影音）
- 美知名戰地攝影記者葛林過世 享壽68
- 大樹旺來之旅有昭和fu 日本遊客難忘
- 選美女神沙灘大解放 傲曬火辣S型曲線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍黨魁桃園開票 郝洪合計得票數還比吳敦義低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分