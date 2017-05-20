黨主席選舉郝龍斌票數落後 晚間記者會宣布取消

2017-05-20 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉結果即將出爐，前副總統吳敦義票數目前大幅領先；候選人郝龍斌原定晚間7點舉辦記者會，稍早宣布取消。

綜合媒體報導，郝龍斌辦公室發言人表示，今天暫時不會對外說話，郝龍斌已在團隊內做了精神喊話，感謝幹部的付出。由於黨中央開票預計會到晚上9點半之後，因此取消記者會，改以新聞稿說明，選舉結果仍待黨部公布。