國民黨主席選舉 吳敦義囊括南投近8成選票
2017-05-20 19:51
〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨黨主席選舉南投的投票結果揭曉，前副總統吳敦義在南投家鄉銳不可當，囊括近8成的選票，以壓倒性的勝利展現問鼎主席寶座的實力。
此次國民黨黨主席選舉，南投縣具有投票權的黨員人數13062人，區分15個投開票所進行，今日各投開票所秩序良好，總投票約66%，其中59張是無效票。
國民黨南投縣黨部表示，投票結果，吳敦義總共獲得6666張選票，占全部有效票8625票的77.8%，其他依得票數高低依序是洪秀柱879票、郝龍斌577票、韓國瑜234票、詹啟賢179票與潘維綱31票，南投鄉親對吳敦義的情義相挺與支持程度，可見一斑。
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