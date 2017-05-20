民進黨恭喜吳敦義 「國家發展沒有藍綠」盼朝野合作

2017-05-20 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義當選國民黨新任黨主席，民進黨也予以恭賀及祝福，民進黨發言人表示「國家發展沒有藍綠，建設也沒有黨派。」期待吳敦義未來能為了台灣，共同推動國家改革。

綜合媒體報導，民進黨發言人張志豪表示，民進黨秘書長洪耀福代表民進黨向吳敦義道賀，期待未來不分朝野，共同推動台灣的重大改革。

張志豪指出，「國家發展沒有藍綠，建設也沒有黨派。」並提到「前瞻基礎建設」就是為了因應國家發展升級轉型，此外年金改革等議題也是革新的重要工作，希望未來能夠與國民黨主席吳敦義達成朝野合作，共同促進改革，才是人民期待、樂見的。