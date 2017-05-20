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吳敦義得票破14萬 郝龍斌、詹啟賢承認敗選 大福彩、今彩539 開獎囉！
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吳敦義暫以6萬9千票大幅領先 可望首輪過半

2017-05-20  19:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉結果今晚將出爐，根據吳敦義陣營開票統計，吳敦義得票數暫時以6萬9312票大幅領先其他候選人，可望在第一輪投票直接過半當選。

據統計，晚間近7時左右，吳敦義暫時拿到6萬9312票、洪秀柱2萬2592票、郝龍斌2萬3050票、韓國瑜7883票、詹啟賢5967票、潘維剛為1121票。

在藍營台北市大票倉方面，共46個投開票所，依已完成開票的45個投票所資料，吳敦義在北市拿下1萬1千多票，曾任台北市長的郝龍斌獲得6163票、洪秀柱則拿下5千多票，黨員投票率接近5成。

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  • 前副總統吳敦義傍晚現身競選總部，稍晚將召開記者會發表談話。（記者陳鈺馥攝）

    前副總統吳敦義傍晚現身競選總部，稍晚將召開記者會發表談話。（記者陳鈺馥攝）

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