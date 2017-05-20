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陳時中抵日內瓦 將參觀WHA會場 「明年一定進來」

2017-05-20  18:41

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦報導〕衛福部長陳時中於瑞士時間今（20）中午率「世衛行動團」抵達瑞士日內瓦機場，陳時中受訪表示，此次帶著愛前來，要發揚台灣軟實力並交朋友；但因台灣未受邀，「抗議是要的」，惟強調會在合法前提下進行抗議。陳時中也將參觀世衛大會（WHA）會場，宣示「明年一定要進來」。

世界衛生大會（WHA）倒數計時，陳時中於瑞士時間今（20）天近正午時率「世衛行動團」抵達瑞士日內瓦機場，從貴賓通道入境，包括衛服部國際合作組主任許明暉在內的數名官員隨行。「世衛行動團」除有衛福部4署、1司、1處一級主管與會，另有前疾管署長郭旭崧與外交部前無任所大使吳運東兩名顧問，將藉各活動場合，與友邦及理念相近國家交流我國各公衛單位的專業經驗。

剛經歷十數小時的飛行，陳時中在機場受訪時心情顯得還不錯，陳時中說，出門前太太特別傳訊息給他，叮嚀「要帶著愛把台灣聲音發出來」，所以使他心情放鬆了一點。談及此次行動團的目標與期許，陳時中說，此次任務是要把台灣軟實力展現出來，讓世界聽得到台灣的聲音，也和國際學習相關經驗，且「交朋友可能是這次最重要任務」。

而台灣今年遭受中國打壓，沒有如往例受大會邀請參加WHA，陳時中對此表示「抗議是要的」，但同時強調都會在「合法的前提下抗議」，也會和外交單位密切合作，「做應該做的事情」。

陳時中抵達日內瓦後，下午隨即將召開工作小組會議，並參觀WHA會場萬國宮。雖然今年無法進入會場，陳時中宣示，「明年我一定要進來」，強調我們這次是台灣「世衛行動團」，從現在開始一步一步的行動，進去參觀是表示說我們作足準備，希望明年能夠進來開會。

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  • 衛服部長陳時中率領的「世衛行動團」，抵達瑞士日內瓦機場。（記者呂伊萱攝）

    衛服部長陳時中率領的「世衛行動團」，抵達瑞士日內瓦機場。（記者呂伊萱攝）

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