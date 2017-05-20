綠委管碧玲將出首本自傳 請到李登輝推薦

2017-05-20 18:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委管碧玲6月即將出版首本自傳，以「爸爸的吉他，管碧玲的初衷」為題，暢談從政一路以來的理念，新書並邀請到前總統李登輝撰文推薦。李登輝在文中引用韋伯名句「政治作為一種志業」，形容管碧玲的「管家新典範」；李登輝說，期盼管碧玲能成為一個「稱職的高雄管家」，帶領高雄往前邁進。

管碧玲在自傳中提到，自己從小是黨國教育下的好孩子，甚至曾在高中時期為瞻仰蔣介石儀容翹課北上，在靈堂前痛哭；大學後政治細胞啟蒙，才發現黨國教育背後的殘酷事實，於是走上另一條道路，而小時候爸爸的吉他與媽媽的米湯，讓她深刻體會到民生經濟是所有問題的根源，因此立志以「為弱勢發聲，為貧困找出路」當作從政目標。

李登輝在推薦序中則說，領導者的責任與義務，就是要有堅守價值、聆聽民意、確立目標、整合意見、魄力執行，完成人民願景的使命感；他認為政治人物只要沒有私心、堅持價值，老百姓就會打好成績；李登輝同時也藉文勉勵管碧玲，以熱情、責任感與判斷力替人民服務，成為稱職的高雄管家新典範。