國民黨主席選舉 嘉義縣市吳敦義領先
2017-05-20 18:33
〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕國民黨黨主席、嘉義縣市黨代表選舉今下午開票結果，吳敦義在嘉義市獲1910票、嘉義縣3007票領先另5名對手，而嘉義縣市投票率都超過5成。
今上午11點多，國民黨前副主席黃敏惠、國民黨副秘書長蕭淑麗前後到場投票，未碰面。
黃敏惠表示，下雨天還有那麼多黨員出來投票，真的很感動，可見對未來的黨主席寄予厚望；蕭淑麗表示，希望選出的黨主席展現氣度、包容心，凝聚、團結國民黨，贏得再次執政的機會。
嘉義市票數部分，洪秀柱1078票、韓國瑜267票、潘維剛63票、郝龍斌817票、詹啟賢675票、吳敦義1910票，無效票84票，投票率58.23%；嘉義縣洪秀柱897票、韓國瑜198票、潘維剛19票、郝龍斌524票、詹啟賢391票，吳敦義3007票，無效票34票，投票率55.94%。
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