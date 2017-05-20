新國會通過230件議案 比上屆同期多109件

2017-05-20 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕小英政府就職滿周年，國會改革進度如何？立法院長蘇嘉全今天（20日）在臉書上指出，新國會議事效率提升，且更加公開透明，是立法院重要的進步。

蘇嘉全提到，推動國會改革、落實國會透明化是他上任後最重要的工作。也po出立法院第9屆第1、2會期通過了230件議案，遠高於前兩屆同期的121件及161件，顯示新國會議事效率提升。

此外，新國會議事全程直播、公開透明，除了有線電視123、124台及無線電視21、22台，還有29家網路媒體，累積超過1600萬人次收看。

新國會也透過「國會外交」，至今接待來自國外340團近5000人的參訪嘉賓，並成立56個國會聯誼會，與世界各國國會展開交流合作。

蘇嘉全表示，改革不會停止，未來立法院也將持續推動更多改革工作，新國會要讓國家穩定向前行。