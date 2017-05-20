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黨主席選舉開票暫領先 吳敦義說漏嘴可望穩定過半

晚間6點左右，吳敦義競選辦公室統計，吳敦義得票數為3萬783票，暫時領先其他候選人。（記者陳鈺馥攝）

2017-05-20  18:32

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨黨主席選舉下午4點陸續開票，吳敦義得票數暫時領先其他5位候選人，吳傍晚5點多現身競選辦公室，面對媒體詢問是不是穩定過半，他先露口風回答「對對對」，但又馬上改口「不不不，我不能這樣講，我沒有權宣布、我沒有權宣布！」

根據吳敦義競選辦公室統計，在晚間6點左右，6位候選人得票數分別為吳敦義3萬783票、郝龍斌1萬1375票、洪秀柱9969票、韓國瑜3361票、詹啟賢2563票、潘維剛504票，吳敦義票數大幅領先其他候選人，得票超過14萬將可在第一輪當選。

吳敦義則在快6點左右現身競選辦公室，身旁還有國民黨立委黃昭順、前立委李慶華、丁守中等人陪同，一群人準備等電梯下樓，面對媒體詢問是否會穩定過半，吳一開始正面回應「對對對」，隨後又說，「不不不，我不能這樣講，我沒權宣布、我沒有權宣布！」

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  • 吳敦義現身競選辦公室，對於得票數是否第一輪穩定過半，他受訪一度正面回應「對」。（記者陳鈺馥攝）

    吳敦義現身競選辦公室，對於得票數是否第一輪穩定過半，他受訪一度正面回應「對」。（記者陳鈺馥攝）

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