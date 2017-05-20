回高雄前 阿扁吃了這個才上高鐵...
2017-05-20 18:00
〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對前總統陳水扁的特赦問題，民進黨秘書長洪耀福今天指出，台灣特赦法規定判刑確定才能啟動特赦，對此，陳水扁兒子陳致中回應，特赦法的規定並不十分明確，已有立委提案修法，不過「政治問題終須政治解決！」陳致中也透露，陳水扁吃完牛肉麵後才搭高鐵回高雄。
前總統陳水扁昨（19）晚出席凱達格蘭基金會12週年募款餐會，陳致中受訪表示，可能因為近日的壓力，以及進出場時因媒體拍攝擁擠、參與者非常熱情，耗費時間比較久，導致昨晚餐會後，陳總統感到疲累，身體感到不適，故聽從陳順勝醫師的專業建議，預防萬一，不宜長途搭車，暫時安排到板橋支持者家中休息一晚恢復體力，轉換一下環境。
陳致中說，陳總統昨晚很累，沒有說什麼就去休息，今天上午在支持者家裡吃了鳳梨跟桃子，精神有比較好，沒有其他安排，然後中午吃完牛肉麵後才去搭高鐵回高雄。
對於洪耀福提到的特赦問題，陳致中說，特赦法的規定並不十分明確，所以針對這一點，修法可以解決，蔡易餘委員等有提案修法，目前還沒有進度。但「政治問題終須政治解決。」也感謝洪秘書長關心陳總統身體健康，家屬感恩。
法案說明指出，根據憲法第四十條規定，「大赦」和「特赦」皆屬總統的赦免權。所謂大赦，指總統針對全國性的特定罪行行使赦免權，至於特赦，是總統對特定已受確定判決之刑事罪犯，免除執行刑罰，是倘若特定事件之判決尚在尚未起訴或訴訟繫屬中，則總統根本無權大赦或特赦，過程中又讓司法衍生之政治問題持續延燒，不利憲法賦予之總統統治權力，是有修正並避免疑義之重要。
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