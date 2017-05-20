看好台南文化觀光潛力 日本民間投資團體來踩勘

2017-05-20 17:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古都文化觀光夯，日本市村財務顧問會社社長市村毅，今日首度率隊參訪台南，由日本台灣文化經濟交流機構首席顧問陳旭慶等人陪同，走訪台灣歷史博物館、安南區飛虎將軍廟、林百貨、烏山頭水庫等名勝古蹟，並與台灣中南部工商代表座談交流，希望未來在休閒觀光、醫美旅遊及房地產投資，進一步促進台日兩地經濟交流發展。

市村毅一行20餘人，在日本台灣文化經濟交流機構代表理事松井慎之輔、顧問吳翰周等人穿針引線下，促成台南行。市村毅認為，台南是台灣文化首都，擁有豐富文化資產與古蹟名勝，獨特的城市氣質，非常適合休閒旅遊、觀光飯店等投資。

陳旭慶表示，日本台灣文化經濟交流機構，是日本首相安倍晉三支持鼓勵設立的民間團體，以感謝台灣在日本311大地震的出力協助，進一步深化台日友誼交流，帶動更多日本人來台灣觀光與投資，日本市村財務顧問會社是投資實力相當活躍的社團，已在北台灣有龐大投資，南台灣首站相中台南。

由日本知名作家乃南亞沙著作的《美麗島紀行》，是近年來日本人來認識台灣的熱門書籍之一，著作背後也是為了感謝台灣人311捐款；她來台南採訪旅行，即透過日本台灣文化經濟交流機構的引介，對台南歷史文化有了深層印象採擷，紀念祭祀日本飛官的安南區飛虎將軍廟，就在其書中道出台南濃厚人情味。因此，日本市村財務顧問會社參訪一行人也特別來參拜，感受大時代歷史下的一段台日情牽所在。