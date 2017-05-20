看好台南文化觀光潛力 日本民間投資團體來踩勘
2017-05-20 17:51
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古都文化觀光夯，日本市村財務顧問會社社長市村毅，今日首度率隊參訪台南，由日本台灣文化經濟交流機構首席顧問陳旭慶等人陪同，走訪台灣歷史博物館、安南區飛虎將軍廟、林百貨、烏山頭水庫等名勝古蹟，並與台灣中南部工商代表座談交流，希望未來在休閒觀光、醫美旅遊及房地產投資，進一步促進台日兩地經濟交流發展。
市村毅一行20餘人，在日本台灣文化經濟交流機構代表理事松井慎之輔、顧問吳翰周等人穿針引線下，促成台南行。市村毅認為，台南是台灣文化首都，擁有豐富文化資產與古蹟名勝，獨特的城市氣質，非常適合休閒旅遊、觀光飯店等投資。
陳旭慶表示，日本台灣文化經濟交流機構，是日本首相安倍晉三支持鼓勵設立的民間團體，以感謝台灣在日本311大地震的出力協助，進一步深化台日友誼交流，帶動更多日本人來台灣觀光與投資，日本市村財務顧問會社是投資實力相當活躍的社團，已在北台灣有龐大投資，南台灣首站相中台南。
由日本知名作家乃南亞沙著作的《美麗島紀行》，是近年來日本人來認識台灣的熱門書籍之一，著作背後也是為了感謝台灣人311捐款；她來台南採訪旅行，即透過日本台灣文化經濟交流機構的引介，對台南歷史文化有了深層印象採擷，紀念祭祀日本飛官的安南區飛虎將軍廟，就在其書中道出台南濃厚人情味。因此，日本市村財務顧問會社參訪一行人也特別來參拜，感受大時代歷史下的一段台日情牽所在。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 分享田園城市成果 北市明辦共餐派對
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 就職週年 小英邀弱勢兒童進官邸辦「童」樂會
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 王子驟逝未立遺囑 60億遺產被這些人分光
- 詐欺通緝犯離鄉背井 轉行賣車冒名報案露餡
- 中職》王勝偉千安表揚 早猜到是媽媽來頒獎
- 為愛喝365杯咖啡 新人長跑7年今終成眷屬
- 「我永遠會是鐵球上的裸女」 麥莉坦言這首歌是她的人生惡夢
- 軍方廢油管漏油「未開罰」 基市府：依法行政
- 晨運民眾往河一看 竟有人在水中漂浮
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 這張照催淚…豬哥亮回顧人生 「獨待攝影棚靜看2小時 」
- 言承旭鬆口願復合 林志玲心軟「我等了這麼久」
- 豐年祭、看金針花海... 台鐵今夏推6趟郵輪式列車旅遊
- 會考數學科 台中考生指整體難易度適中
- MLB》百億男遭報復 馬丁利失控怒飆前東家（影音）
- 手機響、撕試題本...會考竹市上午3件違規
- 台領隊法國遭搶台幣60多萬元 旅行社：旅客財物無損失
- 小S太辛辣 要唐綺陽和解已故薇薇安
- 台旅行團遊法被搶 外傳團費133萬沒了
- 仁德國中營養午餐 吃「包高中」
- 中原師生用文創力量 助小農開拓行銷管道
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 自由廣場》司法改革撈過界
- 鳳一戶所攜手創世基金會義賣 支持植物人
- 八卦寮贊助14年 病童騎馬治療結業開心又不捨
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 影帝江彬A表弟 吞了唐伯虎的畫
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 國中會考志願選填 南投45校長輪值服務
- 中攔截美偵察機 美抗議「不專業」
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- 【人間萬花筒】回憶拍賣會
- （影音）Oh My God！慧慈闖豬哥亮靈堂 背紅包包來亂的嗎
- 新北》端午節提前開fun 今明包粽趣
- 警強勢攻堅 花壇快炒店槍擊案嫌犯落網
- 5年後再見卻是靈堂⋯豬哥亮辭世 BB慟哭「秀場終結」
- 中職》一軍生涯初先發 申皓瑋擔任6棒中外野手
- 國1甲「全段環評」 反興建聯盟控欺騙
- 靈活的蘇緯達 看不出有游擊底
- 砲轟川普毫不留情 哈佛：8成新聞為負面報導
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：看好台南文化觀光潛力 日本民間投資團體來踩勘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分