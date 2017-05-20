加國挺台議員來訪 深入了解我國政經局勢
2017-05-20 17:03
外交部今發布新聞稿表示，加拿大聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）等8位國會議員，自今日起至25日來台訪問。（路透）
〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，加拿大聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）等8位國會議員，自今日起至25日來台訪問，其中來訪的吳藍海及馬妍兒2位參議員日前也與加國國會一同表態支持台灣參與WHA，外交部對此表示歡迎及感謝。
外交部表示，訪問團在台停留期間將晉見陳副總統，拜會立法院、行政院大陸委員會、經濟部國際貿易局、交通部觀光局及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）等單位。
外交部說，台加經貿及實質關係密切友好，105年我國為加拿大全球第11大貿易夥伴，較104年進步1名；我國係加拿大在亞洲地區之第5大貿易夥伴，105年雙方貿易額高達50億美元。外交部強調，加拿大國會議員此行有助增進對我國現況及台加間各項議題之瞭解，並在國會持續助我，進而深化台加關係。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 分享田園城市成果 北市明辦共餐派對
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 就職週年 小英邀弱勢兒童進官邸辦「童」樂會
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 釜山影展推手金智奭猝死坎城 享年57歲
- 祝融過後 南門護理之家89位長輩今起陸續搬回
- MLB》百億男遭報復 馬丁利失控怒飆前東家（影音）
- 王心凌戰袍變兇器 開唱樂當媽寶
- 國中會考 竹縣1考生手骨折由老師代騰
- NBA》擋不住詹皇 騎士半場屠殺綠衫軍寫紀錄
- 澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 這張照催淚…豬哥亮回顧人生 「獨待攝影棚靜看2小時 」
- 豬哥亮靈堂拉皮 簽名背書長眠地
- 赴歐防偷搶 旅行公會：大街結伴走 錢要分散放
- 夫拿尿布砸臉 女醫訴離獲准
- 印尼外海火燒船 5人死亡
- 螢火蟲之墓… 中國抓螢火蟲展覽44天死13萬隻
- 高雄國際旅展出新招 網紅直播人氣夯
- 酒駕男自撞火燒車 路過遊覽車司機這麼做
- 中職》陽冠威沒收隊友美技 連葉總都笑了（影音）
- 醜聞紛擾下 川普首度出訪
- 紫菜是塑膠製的？食藥署闢謠
- MLB》連8場雙位數三振 塞爾追平神右紀錄
- 基隆海事推魚菜共生 學以致用
- 陳妍希愛兒滿5個月 曝光萌照甜喊520
- 三級片男星曬照慶53歲 凍齡20年被虧做醫美
- 木質紅毛城模型 韓國客瘋買
- 苗縣老樹全面健檢 讓老樹長青
- 鋼鐵人94霸氣！砸3.6億買下132年歷史風車小屋
- 北韓向聯合國申請製造化武原料 美要求調查
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收
- 會考》氣胸住院 高雄1考生醫院應試
- 放開那男孩！青峰520曬「甜照」閃瞎網友
- 清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁
- 赴靈堂送豬哥亮 八點檔女星曝：家屬握著我的手哭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US protests intercept by Chinese jets
- （影音）豬哥亮遺作《大釣哥》重映 這9家戲院看得到
- 11度入選第一隊 大帝準備登寶座
- NBA》詹皇有多虐？ 這些紀錄塞爾提克不敢看
- 「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」會考作文題首次圖表呈現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：加國挺台議員來訪 深入了解我國政經局勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分