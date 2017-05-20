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加國挺台議員來訪 深入了解我國政經局勢

外交部今發布新聞稿表示，加拿大聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）等8位國會議員，自今日起至25日來台訪問。（路透）

2017-05-20  17:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，加拿大聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）等8位國會議員，自今日起至25日來台訪問，其中來訪的吳藍海及馬妍兒2位參議員日前也與加國國會一同表態支持台灣參與WHA，外交部對此表示歡迎及感謝。

外交部表示，訪問團在台停留期間將晉見陳副總統，拜會立法院、行政院大陸委員會、經濟部國際貿易局、交通部觀光局及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）等單位。

外交部說，台加經貿及實質關係密切友好，105年我國為加拿大全球第11大貿易夥伴，較104年進步1名；我國係加拿大在亞洲地區之第5大貿易夥伴，105年雙方貿易額高達50億美元。外交部強調，加拿大國會議員此行有助增進對我國現況及台加間各項議題之瞭解，並在國會持續助我，進而深化台加關係。

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