國民黨選票遭冒領 妙齡女：太誇張

2017-05-20 16:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨今天舉行黨主席、黨代表選舉投票，基隆市暖暖區一名27歲高姓國民黨黨員，今天下午持黨證、身分證及投票通知單到投票所，卻發現上午已遭人冒領投票，氣得大罵很扯、太誇張。

「投票這種事怎可能請人代辦，覺得很扯。」高姓女子表示，今年初在親友介紹下加入國民黨，下午持黨證、身分證及投票通知單，到投票所要領票核對身分時，發現已被蓋過印章、拿走選票，「白跑一趟還不能投給想投的人，蠻生氣的。」

國民黨基隆市黨部主委水雲翔表示，冒領、冒投選票已觸犯刑法偽造文書及國民黨黨章第36條，意圖妨礙或擾亂投票、開票及其相關規定，將以違反黨紀懲處，下午已經緊急開會登載此案，監察委員會了解前因後果，依相關規定做處理，最重可開除黨籍。