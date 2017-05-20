都市高樓免環評挨批 李應元：回歸專業審查
2017-05-20 16:54
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市環保局長劉銘龍昨在主持環評會議時，針對環保署上月預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正案，若新法公告上路，都市高樓建築將可免環評，開嗆環保署「摧毀環評制度」。環保署長李應元今天出席活動後受訪，端出環評法規大全強調，回歸專業審查是政策方向。
李應元今天恰巧與台北市長柯文哲出席同一場活動，但兩人不願同台受訪，柯被問到要不要跟台下的李應元針對此議題表達意見時，柯連忙搖手快步離去。
李應元受訪時表示，現在希望環評制度各自有專業，他舉大巨蛋的爭議為例說，若當時都市計畫區位並非選在信義計畫區，而是在關渡平原，是不是會有現在問題？容積量體是否太大造成交通衝擊等。
李指出，都計審議時有很多交通專家，但環評時交通專家只有一、二位，所以都計的影響就回歸到都計，結構設計的審查也有高樓公安權管所屬，環保署在山坡地、動植物保育、環境敏感地區等，絕對會嚴格把關。
李應元也為劉銘龍緩頰強調，他們也是好朋友，劉關心此事很好，由於環評法規正在修法，希望各權管機關負起責任，各自把關，都計及環評專業不要重疊，要簡政便民，該署絕對會理性溝通，各自回歸專業是政策方向。
對於平地蓋高樓免環評的政策，李應元重申，結構安全、交通衝擊、容積量體都有所管，有人管的地方，環保署沒有比權管機關更專業。
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