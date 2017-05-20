國民黨主席選票被冒領 郝龍斌：黨中央應查清楚

2017-05-20 16:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉今日進行投票，基隆暖暖區傳出有一位高姓黨員至投開票所投票時，才發現選票已經被冒投，甚至連印章都蓋印領票。黨主席參選人郝龍斌今受訪表示，選舉紛擾及爭議，黨中央應查明清楚。

郝龍斌在下午3點50分左右至國民黨中央黨部慰問黨工，針對有人選票被冒領情況，郝對外強調，在投票所的任何選舉爭議，都有選監小組及選務人員，中央黨部及黨工須負責查察，選舉的公平、公正要徹查清楚，才能有助選後團結。

郝龍斌指出，選舉過程中流言蜚語不斷，選舉要辦好讓大家滿意為止，大家黨工都很辛苦，今日特地來慰問他們，關於選舉過程中的風風雨雨，希望選後都能放下。

對於黨主席選情，郝龍斌也說，他一向對自己的選情樂觀，看來不會有參選人在第一輪過半，對進入二輪很有信心，相信能在二輪時爭取勝選。