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就職週年 小英邀弱勢兒童進官邸辦「童」樂會

2017-05-20  16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天執政滿週年，她並未對外發表就職週年談話，但今天中午邀請衛福部北區兒童之家孩童一起到總統官邸永和寓所共進午餐，希望以實際行動帶動社會關懷弱勢、重視社福的風氣，總統與小朋友們跟著世大運吉祥物熊讚等吉祥物一起唱唱跳跳、擊掌擁抱，現場洋溢青春氣息、活力滿滿。

這場活動並未對外開放，為了帶給小朋友難得的體驗，特別邀請曾在全國吉祥物PK戰中有傑出表現的世大運吉祥物熊讚、桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，以及高雄吉祥物高通通、高雄熊、花媽與海洋五寶到官邸與小朋友互動，總統與小朋友跟著吉祥物一起唱唱跳跳、擊掌擁抱，現場洋溢青春氣息，而對於吉祥物們的賣力演出，蔡英文也給予肯定。

除了熱情活潑的吉祥物外，這次活動特別嘉賓也包括總統去年所領養的退役導盲犬Maru、Bunny及Bella，以及惠光導盲犬學校特地帶至現場的現役導盲犬Pino、Sherry及Fanny。6隻導盲犬一出場，立刻吸引現場大小朋友的目光。在惠光導盲犬學校老師的介紹下，小朋友們也瞭解到不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕及主動詢問等「四不一問」口訣，對導盲犬有更多的認識。

蔡英文總統以主人的身分致詞歡迎小朋友的蒞臨。她說，平常官邸內所見到的大人或軍人都很嚴肅，看到這麼多小朋友很高興，「讓官邸看起來很不一樣。」總統也分別介紹她的寵物家人，同時也是官邸的主人：Bella、Bunny、Maru等3隻退役導盲犬，以及貓咪蔡想想，隨後並帶著小朋友們與她的寵物家人一起互動，並親自幫小朋友們送上餐飲，共度輕鬆愉快的午餐時光。

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  • 蔡英文總統執政滿週年，今天邀弱勢兒童到官邸用餐並同樂。（總統府提供）　

    蔡英文總統執政滿週年，今天邀弱勢兒童到官邸用餐並同樂。（總統府提供）　

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相關關鍵字： 弱勢兒童 社福團體 蔡英文 蔡英文就職週年
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