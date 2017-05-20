國民黨選舉 屏東投票率高
2017-05-20 16:12
〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨今天投票選舉黨主席、黨代表，屏東縣在縣議會議長周典論、縣黨部主委蘇清泉領軍催票下，投票率明顯提升，投票所出現排隊人潮，連黨員都說，好難得。
國民黨內選舉屏東縣設有30個投票所，原則每個鄉鎮市有1個投票所，由於這次的選舉競爭激烈，縣議會議長周典論力挺吳敦義，而縣黨部主委蘇清泉則為洪秀柱操盤，使得兩派人馬在屏東縣競爭的格外激烈，不但在選前就出現一個地點有61名黨員的疑以人頭黨員事件，今天投票時又有人抗議蘇清泉人馬使用黨部的電腦，並發現有投票所主任的太太竟是候選人等情況，被黨員質疑這是方便作票嗎？由於整個作業和人員在進行投票後黨部無法再臨時換人，因此這些選舉缺失將在選後被提出檢討。
縣黨部書記長林育先表示，今天黨員的投票情況相當踴躍，各投票所都出現排隊投票的情況，在黨代表全力催票下，不少黨員說，已經多年未見國民黨員那麼活躍了，如果能延續這種氣勢，國民黨就能夠重新站起來了。
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