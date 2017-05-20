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蔡政府執政週年 全教總批小學生學習宛如聯考復辟

2017-05-20  16:05

〔記者林曉雲／台北報導〕蔡政府執政滿週年，全國教師工會總聯合會發出聲明，理事長張旭政表示，教育是百年大計，然行遠必自邇，如果步伐踏錯，不僅浪費學子青春與國家資源，更讓人才培育落後他國，教育施政應落實公共化理念，保障教師權益，提升教育品質。

在12年國教方面，張旭政表示，「適性揚才、快樂學習」是蔡英文政府力推12年國教的目標，唯此一政策不僅沒有減輕學生的考試壓力，反而變本加厲，甚至讓許多縣市小學生的學習宛如50年前的聯考復辟，從小就充斥升學考試壓力，歸咎其因在於放任私立學校以考試招收國小升國中，在私校招收一流學生後又形成辦學優良的假象，使得家長競相追逐而導致惡性循環。蔡英文政府若不能杜絕此種行為與風氣，12年國教將是南柯一夢，教育階級化將更形嚴重。

有關大學考招方案，全教總肯定目前的方向，張旭政提醒，相關配套仍應儘速釐清定案，以利學校端課程教學的建構和轉化，更應加強社會溝通，增強家長的支持，以免理念被曲解，而走回頭路；另在技職教育方面，慣於以升學導向與績效為校務發展方向的教育現場，能否因為「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的推動而改變，尚待觀察。技職教育必須朝專業化發展，應依據產業需求與國家產業發展，盤點系科之設置應為首要工程，以實作取代參訪，是有效推動技職教育的方式之一。

在幼兒教育方面，全教總主張應擴大公幼數量，提供願意養兒育女的年輕父母有個優質廉價的幼兒教育環境，是蔡英文政府責無旁貸的責任。

張旭政表示，蔡英文政府擬擴大公立與非營利幼兒園的數量，唯從目前種種跡象看來，從中央到地方政府都企圖便宜行事，僅是增加收費較便宜的幼兒園，但對於幼兒教育品質的把關反倒有退步現象，不免讓人擔憂幼兒教育的公共化成了公有財產給私人辦學營利的藉口，卻犧牲了幼兒該有的童年。

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  • 蔡政府上任滿週年，全教總發聲明評析，理事長張旭政（左五）表示，現在小學生的學習宛如50年前的聯考復辟。（圖由全教總提供）

    蔡政府上任滿週年，全教總發聲明評析，理事長張旭政（左五）表示，現在小學生的學習宛如50年前的聯考復辟。（圖由全教總提供）

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