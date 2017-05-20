| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
油價要漲了！ 台塑下週汽、柴油各漲0.5、0.6元
 首頁 > 政治

美售台250枚肩射刺針飛彈 軍方評估增購300枚

2017-05-20  15:24

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在2015年宣佈售台250枚肩射式刺針飛彈，預計明年起交運台灣，將配備在海軍飛彈快艇及陸戰隊步兵營，軍方官員今天指出，為因應中國戰機、武裝直升機等對台威脅升高，軍方正評估是否向美提出增購肩射型刺針飛彈的需求。

官員並且表示，增購刺針飛彈的數量估計需要300枚，獲得的肩射式刺針飛彈，將會用在陸軍地面部隊使用，強化部隊的野戰防空戰力。

美國國防安全合作署在2015年12月公佈對台軍售項目，其中包括250枚的Block1-92F人員攜行式（肩射型）刺針飛彈，金額達到2億1700萬美元，我國國防部對此提出相對預算62億餘台幣，在2017年至2020年執行。

軍方官員今天指出，美國2015年售台的這一批肩射型刺針飛彈，是專供光六快艇、沱江級飛彈巡邏艦等海軍輕快兵力，以及陸戰隊步兵營部隊使用，以有效提升戰場存活率，並讓敵軍的航空器產生重大損傷。

他表示，軍方在近2年的漢光演習電腦兵推及實兵演練中，評估認為中國快速換裝新式戰機、攻擊直升機，對台的軍事威脅程度日益嚴重，軍方考量強化各級部隊的防空戰力，認為有必要讓陸軍聯兵旅級地面部隊的野戰防空戰力加以提升，因此正在評估是否向美增購肩射型刺針飛彈。

廣告
  • 美國在2015年宣布售台250枚肩射型刺針飛彈，軍方正評估是否增購300枚，以強化部隊防空戰力。圖為美軍官兵在軍艦上進行刺針飛彈射擊。（圖擷取自美國海軍官網）。

    美國在2015年宣布售台250枚肩射型刺針飛彈，軍方正評估是否增購300枚，以強化部隊防空戰力。圖為美軍官兵在軍艦上進行刺針飛彈射擊。（圖擷取自美國海軍官網）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刺針飛彈 對台軍售 飛彈快艇
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：美售台250枚肩射刺針飛彈 軍方評估增購300枚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.