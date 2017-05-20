美售台250枚肩射刺針飛彈 軍方評估增購300枚
2017-05-20 15:24
〔記者羅添斌／台北報導〕美國在2015年宣佈售台250枚肩射式刺針飛彈，預計明年起交運台灣，將配備在海軍飛彈快艇及陸戰隊步兵營，軍方官員今天指出，為因應中國戰機、武裝直升機等對台威脅升高，軍方正評估是否向美提出增購肩射型刺針飛彈的需求。
官員並且表示，增購刺針飛彈的數量估計需要300枚，獲得的肩射式刺針飛彈，將會用在陸軍地面部隊使用，強化部隊的野戰防空戰力。
美國國防安全合作署在2015年12月公佈對台軍售項目，其中包括250枚的Block1-92F人員攜行式（肩射型）刺針飛彈，金額達到2億1700萬美元，我國國防部對此提出相對預算62億餘台幣，在2017年至2020年執行。
軍方官員今天指出，美國2015年售台的這一批肩射型刺針飛彈，是專供光六快艇、沱江級飛彈巡邏艦等海軍輕快兵力，以及陸戰隊步兵營部隊使用，以有效提升戰場存活率，並讓敵軍的航空器產生重大損傷。
他表示，軍方在近2年的漢光演習電腦兵推及實兵演練中，評估認為中國快速換裝新式戰機、攻擊直升機，對台的軍事威脅程度日益嚴重，軍方考量強化各級部隊的防空戰力，認為有必要讓陸軍聯兵旅級地面部隊的野戰防空戰力加以提升，因此正在評估是否向美增購肩射型刺針飛彈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 國民黨主席選票被冒領 郝龍斌：黨中央應查清楚
- 阿扁餐會後外地過夜 下午回高雄
- 都市高樓免環評挨批 李應元：回歸專業審查
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
- 基隆》原民孝女允文允武 獲總統教育獎
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
- 大樹旺來之旅有昭和fu 日本遊客難忘
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 川普搭空軍一號 展開就任後首度外國訪問
- 木質紅毛城模型 韓國客瘋買
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- MLB》德葛隆7局飆9K 大都會完封天使止7連敗（影音）
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 蔡政府上任滿週年 全校協：教育戰略失焦
- 田徑》林庭瑋女子100公尺跨欄 勇奪亞青少本屆首金
- 兒要教召「輕鬆一下 」荒唐父揪兒開毒趴同嗨
- NBA》騎士血洗綠衫軍成定局 球評玩牌、猜拳樣樣來（影音）
- 影迷醉了！宮崎駿徵人又寫這4個字
- 今日NBA季後賽戰績
- 璞園老戰友示範 陳子威子弟兵 學做球星
- 自由廣場》本土語言望春風
- 陳星搬出林奕含手寫情書 竟是她的歌
- 獲總統教育獎 罕病李子婕︰學會珍惜每個現在
- Kingsmill 錦標賽》落後3桿 龔怡萍並列第8
- 全國調酒大賽 新二代選手亮眼
- 夜店玩太high 21歲女為5千元當眾脫內褲
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 男子陳屍公園內 疑情關難過尋短
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
- 證券行情表、證券表格
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 深夜狼影》攻殼機動隊：張開透明翅膀，飛入數位海洋的科幻神話
- 淡水河驚見女浮屍 死因待釐清
- 會考國文 台中考生哀怨變難了「讀課本也沒用」
- 【小小說】獵人安格斯
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 朝鮮半島外海 美「雙航艦」將演習
- 私地種蜀葵 打造一丈紅花海
- 碩士想找樂子 跟F奶「辦事」遇臨檢
- NBA》年度獎項最終候選名單 哈登、魏少、雷納德角逐MVP
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美售台250枚肩射刺針飛彈 軍方評估增購300枚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分