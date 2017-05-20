美售台250枚肩射刺針飛彈 軍方評估增購300枚

2017-05-20 15:24

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在2015年宣佈售台250枚肩射式刺針飛彈，預計明年起交運台灣，將配備在海軍飛彈快艇及陸戰隊步兵營，軍方官員今天指出，為因應中國戰機、武裝直升機等對台威脅升高，軍方正評估是否向美提出增購肩射型刺針飛彈的需求。

官員並且表示，增購刺針飛彈的數量估計需要300枚，獲得的肩射式刺針飛彈，將會用在陸軍地面部隊使用，強化部隊的野戰防空戰力。

美國國防安全合作署在2015年12月公佈對台軍售項目，其中包括250枚的Block1-92F人員攜行式（肩射型）刺針飛彈，金額達到2億1700萬美元，我國國防部對此提出相對預算62億餘台幣，在2017年至2020年執行。

軍方官員今天指出，美國2015年售台的這一批肩射型刺針飛彈，是專供光六快艇、沱江級飛彈巡邏艦等海軍輕快兵力，以及陸戰隊步兵營部隊使用，以有效提升戰場存活率，並讓敵軍的航空器產生重大損傷。

他表示，軍方在近2年的漢光演習電腦兵推及實兵演練中，評估認為中國快速換裝新式戰機、攻擊直升機，對台的軍事威脅程度日益嚴重，軍方考量強化各級部隊的防空戰力，認為有必要讓陸軍聯兵旅級地面部隊的野戰防空戰力加以提升，因此正在評估是否向美增購肩射型刺針飛彈。