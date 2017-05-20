藍黨魁選舉投票 桃園5.9萬黨員 預估投票率約5成

2017-05-20 14:54

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨主席、全國黨代表選舉今天登場，桃園市黨員數約有5.9萬人，其中黃復興黨部就佔了2.8萬人，黨員投票選出60席全國黨代表，市黨部副主任委員李紹偉預估投票5成以上，值得一提的是，市黨部主委楊敏盛曾公開表態支持同是來自醫界的詹啟賢，詹啟賢在桃園得票具有指標意義。

桃園市地方黨部黨員數約3.1萬人，選出51席全國黨代表，另黃復興約2.8萬人，將選出29席全國黨代表，桃園市黨部投開票所可看到許多拿著拐杖、坐者輪椅的資深老黨員出席投票，整天下來投票秩序良好，李紹偉預估投票率過5成，下午4點結束投票，將隨後進行開票作業。

這次黨主席選舉共有主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜、前副主席詹啟賢與立法委員潘維剛等6人參選；而桃園市黨員數多，黃復興黨部黨員數就佔了47％，洪秀柱在桃園得票多寡將成為重要指標，此外，楊敏盛挺詹啟賢，是否能讓詹啟賢的得票衝高，也有不同的指標意義。