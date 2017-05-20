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國民黨魁戰選前之夜活動後 鄉民拍到垃圾滿地...
2017-05-20 14:45
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席今進行投票，昨晚有候選人舉行選前之夜活動，不過有批踢踢鄉民卻發現，造勢晚會結束後，現場卻留下滿地垃圾。
有網友在批踢踢八卦板發文，昨夜經過板橋體育場時，發現滿地的垃圾和雨衣，還有吃剩的便當盒。除了這些一次性的垃圾，網友還發現有競選造勢的用品，同樣像垃圾般隨地丟棄，有國旗、印著國民黨徽與「鐘小平」字樣的帽子，以及印有「6號吳敦義」的空寶特瓶。
這名網友最後說「國民黨請的起黨工，還買雨衣給他們穿、便當給他們吃，卻請不起打掃，國民黨的集會都是這樣？」其他網友看到罵沒公德心，還有網友酸說「明明沒什麼人去還可以這麼多垃圾」，但也有網友認為「哪個遊行抗議不是這樣？」不過有網友以「太陽花」與五月天在大安森林公園演唱會反駁，認為這是群眾素質差別的問題。
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