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國民黨主席選舉 吳、郝陣營指黨員遭冒名投票

2017-05-20  16:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉在今日進行第一輪投開票，但現在傳出有黨員遭冒名投票，分別位於台北市北投與基隆市暖暖。

綜合媒體報導，國民黨主席投票時間從上午8點至下午4點，但吳敦義陣營指出，一名支持者入黨資料填寫中山區，投票地點卻被分配在北投區，且一直沒收到投票通知，待今日抵達投票所後，才發現自己已遭冒名投票。郝龍斌陣營也指出，一名黨員持投票通知單前往基隆暖暖區的投票所時，發現遭到冒投。

文傳會副主委唐德明表示，上述兩起案件是分別個案，初步判斷屬於選務上的疏失，查明後會再妥善處置。由於國民黨在黨主席選舉期間爆出大規模人頭黨員入黨醜聞，為了防止選務弊端，今日各個投開票所都有貼出警語，若冒領、冒投者，恐吃上偽造文書罪。

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  • 國民黨主席選舉20日進行投票，不少黨員一早就前往投票所排隊準備投票。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席選舉20日進行投票，不少黨員一早就前往投票所排隊準備投票。（記者叢昌瑾攝）

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