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駁李來希 林萬億：沒有下台問題也不會辭職
2017-05-20 14:15
〔記者李欣芳／台北報導〕全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上質疑，年金改革一年未完成，總統府年改會執行長林萬億應遵守承諾下台。林萬億今天接受本報訪問駁斥說，多數年金法案已送到立法院審議，他並沒有違反承諾，年改法案也必須尊重立法院議事程序與生態，會依序送審法案，因此他沒有下台問題，目前也不會辭職。
林萬億表示，他當時接受廣播節目的訪問，是被問到年改法案若未能在一年內送到立法院，會下台嗎？他說那麼自己會辭職，這是指一年內送到立法院，並非指一年內完成年改。
據了解，由於公務人員退休撫卹法草案、公立學校教職員退休撫卹條例草案已經立法院司法及法制委員會審查完成，等待政黨協商；政務人員退職撫卹條例修正草案、公教人員保險法修正草案、勞工保險條例部分條文修正草案也已送進立法院待審。林萬億認為這些年改法案已送到立院審議，他已遵守原先的承諾。
不過，另外還有陸海空軍軍官士官服役條例、法官法等，將於完成法制作業後，送立法院審議。
林萬億說，軍人與法官的年改法案不是不送審，有關法官的年金改革目前還在開司改相關會議，預計立法院下個會期會送審。
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