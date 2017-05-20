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藍今決戰黨主席 綠籲：投完票來捐血
2017-05-20 14:08
〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是國民黨主席選舉，民進黨秘書長洪耀福受邀出席「2017台灣好血有你」小英之友會全國同步公益活動，與黨發言人吳沛憶一起捐血。洪耀福强調，捐血活動辦在就職一週年，意義非常重大，血液是紅色的，沒有藍綠之分，愛心也不該分藍綠，今天同時是國民黨黨主席選舉的日子，洪耀福呼籲國民黨黨員投完票，能一同響應捐血活動，讓520成為超越藍綠的開始。
全國小英之友聯誼總會總會長顏志發說，今天全國同步在21站舉辦活動，目標希望超過3500袋。
洪耀福表示，小英之友會是由小英總統在民間企業的朋友組成的公益性社團，不遺餘力地關注反毒、新住民及弱勢團體等議題，並代表蔡英文總統在她走不到的地方持續關心台灣民眾。小英之友會能發起這樣的捐血活動，尤其在蔡總統520就職1週年時，意義重大。
洪耀福指出，血液是紅色，血液沒有藍綠的，捐血這種愛心更沒有藍綠，民進黨支持者的血可以幫助國民黨的支持者；國民黨支持者捐出來的血液也會幫助到民進黨支持者。
洪耀福說，今天也是國民黨黨主席選舉的日子，希望國民黨的好朋友們，今天投完票後，也可以響應捐血活動，讓520成為台灣超越藍綠的開始。
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