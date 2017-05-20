台中網路速度慢 議員擔憂影響電競產業

2017-05-20 13:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕電子競技（esports）產業正夯！亞洲奧林匹克理事會決定將電競列為2022年亞運正式比賽項目。市議員何敏誠今日說，台中市網路速度落後其他縣市，恐影響未來產業發展。市府則說，台中有線電視目前有提供300M網速服務，與中華電信最高300M網速相當。

何敏誠指出，時代在進步，新興運動也會逐漸產生。電競用中文的直覺來看，好像不是體育、不是運動。但切換到英文esports（也就是世界慣用溝通工具）的視角，電競顯然要用技巧公平競爭，有娛樂和展現自我的效果，當成是一種sport，其實蠻合理的。

他又說，根據立院初審通過的運動產業發展條例部分條文修正草案，電競業與運動經紀、管理顧問或行政管理業首度被納入運動產業。他要求市府運動局應跟上世界趨勢，做好基礎建設，培養良好發展環境，例如制定相關產業自治條例、選定電競專用場館等。

不過，台中市網速100M光纜鋪設不足，100M網路服務提供比例6都倒數第2，市府新聞局卻想輔導有線電視業者提供4K高畫質MOD相關服務，可能形成「家中有4K電視，卻無4K影片可看」窘境。新聞局應與建設局加強合作，讓網速提高到符合市府「智慧城市」的發展方向。

市府運動局長王慶堂說，電子競技即將進入奧運體系，的確值得推動。新聞局長卓冠廷則說，目前有線電視業者已可提供網速100M以上的服務，甚至到300M，不輸給中華電信，未來持續提升網速，可播送4K訊號；因此不論4K或HD，市府鼓勵有線電視業者儘快完成全數位化，台中將成為全台第2個全面數位化的城市，另外，網路部分也將向NCC反應。