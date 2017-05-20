| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 政治

世大運表演彩排就撥款挨批 柯：一定合法

2017-05-20  13:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運開閉幕8月登場，但國民黨市議員徐弘庭昨質詢指，根據開閉幕合約，演出總彩排時文化局即撥款97％費用，約3.5億元，顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。台北市長柯文哲今出席活動後受訪時說，突然問他不知道合不合理，但確信一定合法。

柯文哲今出席活動後受訪，被問到世大運開閉幕表演撥款方式不合理。柯文哲起先誤以為是指工程部分，強調是分期付款，過去保留6%的工程款是基本，有些工程的保留款還多到15%，例如場館整修就是，並指自己反對工程保留款用很多。

媒體提醒是「活動」，不是工程。柯說，即使還沒開幕，還是得全部準備好，強調付款一定有一個標準，一定會在合法範圍內，突然問他合不合理，他不知道，但可以確信一定合法。

廣告
  • 北市議員批評世大運開閉幕合約，演出總彩排時文化局就撥款97％費用，有違常理，台北市長柯文哲上午受訪時強調一定合法。（記者方賓照攝）

    北市議員批評世大運開閉幕合約，演出總彩排時文化局就撥款97％費用，有違常理，台北市長柯文哲上午受訪時強調一定合法。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運開閉幕式 彩排 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：世大運表演彩排就撥款挨批 柯：一定合法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.