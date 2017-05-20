世大運表演彩排就撥款挨批 柯：一定合法

2017-05-20 13:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運開閉幕8月登場，但國民黨市議員徐弘庭昨質詢指，根據開閉幕合約，演出總彩排時文化局即撥款97％費用，約3.5億元，顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。台北市長柯文哲今出席活動後受訪時說，突然問他不知道合不合理，但確信一定合法。

柯文哲今出席活動後受訪，被問到世大運開閉幕表演撥款方式不合理。柯文哲起先誤以為是指工程部分，強調是分期付款，過去保留6%的工程款是基本，有些工程的保留款還多到15%，例如場館整修就是，並指自己反對工程保留款用很多。

媒體提醒是「活動」，不是工程。柯說，即使還沒開幕，還是得全部準備好，強調付款一定有一個標準，一定會在合法範圍內，突然問他合不合理，他不知道，但可以確信一定合法。