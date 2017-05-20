快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
挺自家人 北市府嗆環署「摧毀制度」 柯P：專業發言
2017-05-20 13:23
〔記者沈佩瑤／台北報導〕環保署上月預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正案，若新法公告上路，都市高樓建築將可免環評，昨北市政府環保局長劉銘龍主持環評會議，開嗆環保署「摧毀環評制度」。市長柯文哲今受訪時強調，劉在北市府任環保局長是以專業取勝，一定是依專業在講，專業先解決，再來看政治怎麼處理。
台北市長柯文哲今天正巧和環保署長李應元共同出席「2017台北自然生態保育活動」，但兩人不願同台受訪，媒體詢問柯是否要向在場的李對此議題表達立場，柯則連忙搖手快步離去。
柯文哲受訪時指出，劉銘龍曾任新黨創黨大老趙少康的助理，在北市府任環保局長是以專業取勝，劉講專業應該是對的、一定是依專業在講，專業先解決，再來看政治怎麼處理。
媒體追問，贊不贊成都市蓋高樓免環評？柯說，這要看蓋多高，劉會按照專業發言。媒體又問，都市蓋高樓免環評是不是政治想法？柯表示，要看蓋多高啦，這就要公開辯論，看在什麼地區要蓋多高。#
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 選前之夜》 吳郝邀馬站台 洪稱不靠大老
- 馬英九出席國際法相關論壇 避談黨魁選舉與阿扁
- 部分台媒被中國收買 白宮資深官員博明關切
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 【小小說】獵人安格斯
- 踹打女學生惹議 「戲曲王子」李菄峻出面哽咽道歉
- 小妹大辭樂陞獨董 掀起跳船潮
- 曾走投無路想自殺... 豬哥亮被祂救回、預言再紅
- 蝦味先老董洪宗喜的兒女無保請回 理由是...
- （影音）豬哥亮今下午做頭七 安心亞眼眶泛紅悼念
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 男子陳屍公園內 疑情關難過尋短
- 碩士想找樂子 跟F奶「辦事」遇臨檢
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 蔡上台一年 台股飆近23% 台幣升幅冠亞幣
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 三級片男星曬照慶53歲 凍齡20年被虧做醫美
- 輪胎廠燒40 小時 埔鹽童戴口罩上課
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 國中會考桃園區2.5萬考生上陣 缺考率0.87％
- 竹東堆置4千噸垃圾 27日前清除千噸
- 高雄旅展開幕 首日逾7萬人參觀
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
- 慣竊鎖定工業區 1個月得手200多萬花光光
- 導師不當體罰 小六生遭打屁屁、燙手臂
- 嘉大提案邀TED來 「羽化」今開講
- 索非亞對談呂秋遠 透露通靈過程「不能碰這個」
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
- 利比亞空軍基地遭遇攻擊 至少141死
- 體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
- 700個肉粽 分送華山基金會弱勢老人
- 3名「8年級」男女淪街友 盜騎公共腳踏車代步被逮
- 瞎毀！ 歌詞有「啊」變禁歌
- 川普外訪 美擬宣布1100億美元對沙軍售
- 中職》桃園王「福地」超會轟 高國輝給答案
- 抗議啦！ 控宏達電強迫特休 勞團廠房前舉白布條
- MLB》百億男遭報復 馬丁利失控怒飆前東家（影音）
- NBA》永遠學不乖 詹皇神扯追魂鍋斷快攻（影音）
- 載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒
- 【人間萬花筒】回憶拍賣會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：挺自家人 北市府嗆環署「摧毀制度」 柯P：專業發言
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分