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挺自家人 北市府嗆環署「摧毀制度」 柯P：專業發言

2017-05-20  13:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕環保署上月預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正案，若新法公告上路，都市高樓建築將可免環評，昨北市政府環保局長劉銘龍主持環評會議，開嗆環保署「摧毀環評制度」。市長柯文哲今受訪時強調，劉在北市府任環保局長是以專業取勝，一定是依專業在講，專業先解決，再來看政治怎麼處理。

台北市長柯文哲今天正巧和環保署長李應元共同出席「2017台北自然生態保育活動」，但兩人不願同台受訪，媒體詢問柯是否要向在場的李對此議題表達立場，柯則連忙搖手快步離去。

柯文哲受訪時指出，劉銘龍曾任新黨創黨大老趙少康的助理，在北市府任環保局長是以專業取勝，劉講專業應該是對的、一定是依專業在講，專業先解決，再來看政治怎麼處理。

媒體追問，贊不贊成都市蓋高樓免環評？柯說，這要看蓋多高，劉會按照專業發言。媒體又問，都市蓋高樓免環評是不是政治想法？柯表示，要看蓋多高啦，這就要公開辯論，看在什麼地區要蓋多高。#

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  • 對於北市環保局長劉銘龍昨天針對環評規定修改嗆環保署「摧毀環評制度」，台北市長柯文哲今天表示劉一定是出於專業才這樣說，力挺部屬。（記者方賓照攝）

    對於北市環保局長劉銘龍昨天針對環評規定修改嗆環保署「摧毀環評制度」，台北市長柯文哲今天表示劉一定是出於專業才這樣說，力挺部屬。（記者方賓照攝）

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