胡志強籲黨魁候選人 選後放棄對立與不滿

2017-05-20 12:28

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席選舉今天舉行投票，副主席胡志強上午到台中市西屯國小投票，在接受媒體訪問時除呼籲黨員選後團結，也建議主席當選人主動拜訪其他候選人，彼此放棄選前的對立與不滿。

台中市近日天氣不穩定，胡志強受訪時語帶雙關地說，雨停了，但天還沒藍，希望國民黨選「好」主席，讓藍天再現。他還開玩笑說，這樣沒有拉票吧？

對於選前的紛爭，胡志強表示，這次選舉讓好像走到最低潮、沉寂已久的黨又受到注意，也是件好事，政見辯論會引起很高聲勢、各種討論，希望熱潮能好好維持，雖然無法做到百分之百的選前和諧，有點遺憾，但選舉難免會有這個現象，而選後比選前還重要，不管選前支持誰，大家都是國民黨員，選後都要團結，共同支持新任黨主席。

胡志強也建議，黨主席當選人第一步應該去拜訪每位候選人，希望大家團結起來，放棄選前各種彼此對立與不滿，要有這樣的情懷與胸襟，否則國民黨不會很快團結起來。