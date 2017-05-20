馬英九出席國際法相關論壇 避談黨魁選舉與阿扁

2017-05-20 12:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九上午出席「2017世界國家法學會與美國國際法學會亞太研究論壇」開幕式，在致詞時大力推廣任內提出的「東海和平倡議」與「南海和平倡議」，對於今日進行的國民黨主席選舉與前總統陳水扁昨晚出席餐會一事則低調不願回應。

馬英九在致詞時提到，2012年的「東海和平倡議」與2015年提出的「南海和平倡議」，提供國際社會解決部分爭議的基礎，除主張擱置主權爭議外，也強調建立合作開發機制，讓區域內國家能共享該區自然資源，最終達成簽署「台日漁業協議」的目標；馬英九並開玩笑地表示，協議簽署後漁民漁獲量大增、減少漁業糾紛，「只有被抓的魚不開心」，引發全場哄堂大笑。

會後媒體詢問馬前總統對於黨主席選舉與前總統陳水扁出席餐會的看法，馬英九笑笑回應「不覺得聊天會有風險嗎？」語畢旋即搭車離去。