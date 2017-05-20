快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
分享田園城市成果 北市明辦共餐派對
2017-05-20 12:27
〔記者黃建豪／台北報導〕5月21日為「世界都市農夫日」，因為台北市長柯文哲田園城市政策，台北國際藝術村明將舉辦田園城市共餐派對及成果發表研討會，邀請民眾共享綠藝、日常、好食光。
位於台北市中正區北平東路的台北國際藝術村，明天上午10時起，將有15處攤位組成田園小市集，讓民眾邊逛攤位，邊欣賞芝山國小廚師舞、小提琴演奏等表演，中午則與台北市前市長黃大洲共享田園午餐，下午則是田園城市論壇與研討會。
台北市產業發展局表示，田園城市共餐派對將邀集各個不同都市農業面向的團體、社區，以「田園小市集」和「共享蔬食拿手菜」的活動主題，包含園藝療癒、環境教育、食農教育和養雞、養蜂等推廣團體，還有各個身經百戰的社區園圃來擺攤和分享社區媽媽拿手好菜，「社區園圃推廣中心」也會在一號攤位提供完整的諮詢，現場並有組合盆栽、品茶、製作陽台雞舍等手作活動，相信可以讓民眾滿載而歸。
產業局也提醒，106年度社區園圃推廣補助計畫將於106年5月26日截止報名，詳細資訊請參考產業局局網公告（網址：goo.gl/AcvQAM），或於5月21日至「社區園圃推廣中心」攤位詢問，將有專人為您解答相關問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 柯文哲出席活動 護樹團體突闖進抗議
- 馬英九出席國際法相關論壇 避談黨魁選舉與阿扁
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 全國調酒大賽 新二代選手亮眼
- 退官不只任獨董 公銀一票財金幫
- 南海準則架構 東協與中達成協議
- 最殺女間諜 莎莉賽隆床戰刀腿女
- 桃猿6連勝 銅牆鐵壁封悍將
- 心疼番茄裂果 學生拿來釀冰酒
- 「最近球都不認識我」陳家駒4K有警訊
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 巨石強森的第一次超刺激！在公園辦事糗被警察抓
- 中職》連夜大雨場地溼滑 台中象獅雙重賽首戰延賽
- 騎士挑戰季後賽10連勝 今日賽事預告與轉播
- 700個肉粽 分送華山基金會弱勢老人
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 新北》端午節提前開fun 今明包粽趣
- 玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠
- 血糖過低 女子精神恍惚開車衝進永安漁港獲救
- 半裸賊近月行竊十多起 掰稱神明指示
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
- 瘦小兒苦練成國手 獲總統教育獎
- 台未受邀WHA 瑞士媒體指北京強力施壓
- 洪秀柱投票有信心勝選 呼籲選後團結
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 5年後再見卻是靈堂⋯豬哥亮辭世 BB慟哭「秀場終結」
- 湯姆哈迪確定成蜘蛛人最強宿敵！演出《猛毒》獨立電影
- 資源再利用 機器人雕塑秒殺珍藏
- 牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
- 博物館也「報隊」？ 台南館藏一次看好看滿
- 服務精神辦聯賽 HBL打造高中生專屬夢想舞台
- 退伍2週決定追夢 新銳劇場導演打造高雄新劇團
- 澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
- 馬刺練球時間 雷納德坐場邊
- 「520嫁給我！」八德戶所40對新人預約登記
- 【小繆思】被偷走的零件
- 7月新人選秀 蔗總完成定調
- 神農大帝好貼心 會考日遶境靜悄悄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：分享田園城市成果 北市明辦共餐派對
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分