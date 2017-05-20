分享田園城市成果 北市明辦共餐派對

2017-05-20 12:27

〔記者黃建豪／台北報導〕5月21日為「世界都市農夫日」，因為台北市長柯文哲田園城市政策，台北國際藝術村明將舉辦田園城市共餐派對及成果發表研討會，邀請民眾共享綠藝、日常、好食光。

位於台北市中正區北平東路的台北國際藝術村，明天上午10時起，將有15處攤位組成田園小市集，讓民眾邊逛攤位，邊欣賞芝山國小廚師舞、小提琴演奏等表演，中午則與台北市前市長黃大洲共享田園午餐，下午則是田園城市論壇與研討會。

台北市產業發展局表示，田園城市共餐派對將邀集各個不同都市農業面向的團體、社區，以「田園小市集」和「共享蔬食拿手菜」的活動主題，包含園藝療癒、環境教育、食農教育和養雞、養蜂等推廣團體，還有各個身經百戰的社區園圃來擺攤和分享社區媽媽拿手好菜，「社區園圃推廣中心」也會在一號攤位提供完整的諮詢，現場並有組合盆栽、品茶、製作陽台雞舍等手作活動，相信可以讓民眾滿載而歸。

產業局也提醒，106年度社區園圃推廣補助計畫將於106年5月26日截止報名，詳細資訊請參考產業局局網公告（網址：goo.gl/AcvQAM），或於5月21日至「社區園圃推廣中心」攤位詢問，將有專人為您解答相關問題。