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藍選黨魁 竹東鎮黨員踴躍投票

2017-05-20  12:14

〔記者黃美珠／竹東報導〕國民黨今天改選黨主席，新竹縣竹東鎮1400多名有選舉權的黨員出席踴躍，不到11點就已經有超過400人出席投票，現場熱鬧滾滾，秩序良好。

國民黨籍前新竹縣議員盧東文說，他預估投票率有機會超過6成。

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  • 國民黨今天改選黨主席，新竹縣竹東鎮的基層黨員踴躍出席投票。（記者黃美珠攝）

    國民黨今天改選黨主席，新竹縣竹東鎮的基層黨員踴躍出席投票。（記者黃美珠攝）

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