藍選黨魁 竹東鎮黨員踴躍投票

2017-05-20 12:14

〔記者黃美珠／竹東報導〕國民黨今天改選黨主席，新竹縣竹東鎮1400多名有選舉權的黨員出席踴躍，不到11點就已經有超過400人出席投票，現場熱鬧滾滾，秩序良好。

國民黨籍前新竹縣議員盧東文說，他預估投票率有機會超過6成。