陸戰隊扮攻擊軍登陸澎湖 震撼畫面曝光！

海軍司令部公布影片，由陸戰隊扮演攻擊軍，模擬搶攻澎湖，畫面震撼。（圖：取自海軍司令部FB臉書專頁）

2017-05-20 12:12

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習實兵操演下週將在澎湖進行登陸及反登陸實兵演練，相較以往都是從「防衛軍」的視角來看演習，海軍特別公布一部由「攻擊軍」角度看實兵演練的影片，加上扮演攻擊軍部隊的海軍陸戰隊官兵，多人身上都配有GoPro鏡頭，讓觀眾彷如化身為官兵搶灘作戰，演習現場感十足，更以高速攝影機拍攝艦砲射擊畫面，令人熱血沸騰。

漢光演習的登陸及登陸作戰演練，是由海軍陸戰隊擔任「攻擊軍」，陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車，要從兩棲登陸艦進入海中，並朝澎湖山水海灘進行登陸作戰，並在艦艇艦砲支援下，模擬搶攻澎湖；地面部隊的防衛軍，則由陸軍澎防部擔任，出動各式火砲、「雷霆兩千」多管火箭、戰車等武器模擬反制共軍登陸。

海軍司令部今天指出，相較過去國人都是從岸上的「防衛軍」視野了解防衛部隊的演習狀況，海軍司令部特別製作短片，透過鏡頭讓觀眾能更深刻的感受到演習的震撼，有些精采畫面甚至是親臨山水海灘也無法看到的，海軍司令部更首度採用高速攝影機拍攝濟陽級艦五吋砲射擊時，瞬間的震撼影像，堪稱經典。