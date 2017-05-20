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阿扁批蔡政府 洪耀福：扁畢竟是病人

2017-05-20  11:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統陳水扁昨天勸小英政府不要污名化軍公教，民進黨秘書長洪耀福今天被問到相關問題時表示，年金改革是可以解決世代問題的重要改革，民進黨從來沒有污名化軍公教，至於外界認為陳水扁此舉傷害民進黨，洪耀福說，扁某種意義上畢竟是病人，應該更寬厚地看待他。

洪耀福今天出席小英之友會舉辦的捐血公益活動受訪指出，年金改革是能解決世代問題的重大改革，民進黨長期的立場，從來沒有污名化軍公教，一直希望軍公教的好朋友們，尤其是退休的朋友們能夠用更同理心的心情來看待年金改革，民進黨也很肯定軍公教朋友過去對國家的付出，「在這個立場上我們是很一致的」。

而挺扁支持者喊出要特赦陳水扁，對此，洪耀福說，台灣特赦法的規定是要判刑確定才能啟動特赦，照目前台灣法律規定，特赦這議題，目前還沒有辦法進入到討論階段，「我們尊重每個人的意見」。

至於陳水扁昨天透過錄影質疑「難道我進來扒幾口飯就要抓回去」，洪耀福說，尊重每一個人的意見。

媒體詢問，扁現在的狀況，是不是確實會對民進黨造成一些困擾？洪耀福說，扁過去8年的確在身體上、在精神上，受到很大的折磨，從某種意義上來講，扁是一個病人，要更關切扁的身體健康狀況；對於一個病人、對於扁要以更寬大的心態看待這個事情，應該全國民眾都會有這樣共同的看法。

而今天是民進黨政府就職滿週年，蔡英文總統沒有公開活動，有人戲稱蔡是「神隱小英」，洪耀福則表示，小英總統本來就不喜歡做秀、造勢，這是她的風格，總統是做事的人不是作秀的人。

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  • 民進黨秘書長洪耀福今天出席小英之友會舉辦的捐血活動。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨秘書長洪耀福今天出席小英之友會舉辦的捐血活動。（記者蘇芳禾攝）

  • 洪耀福等人今天出席小英之友會發起的捐血活動。（記者蘇芳禾攝）

    洪耀福等人今天出席小英之友會發起的捐血活動。（記者蘇芳禾攝）

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