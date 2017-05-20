國民黨票選黨主席 雲林一早出現排隊人潮

2017-05-20 11:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕中國國民黨今天舉行黨主席選舉，由於競爭激烈，還沒到8點投票時間，雲林縣各投開票所就出現排隊長龍，更見到不少榮民伯伯拄著拐杖前來投票。

此次國民黨黨主席參選大爆炸，雲林縣國民黨各山頭、不論是前縣長張榮味、水利系統、縣農會系統都有各自的支持對象，更不用說雲林的女婿韓國瑜，在雲林也有一定的基本盤，競爭相當激烈。

此次國民黨黨魁選舉，從2月份起陸續爆發黑道入黨、人頭黨員、廢除連署以及新進黨員名冊外洩、黨代表資格案等爭議，今天終於進入投票日，一早就出現投票排隊人潮，投票率出奇的高，最後鹿死誰手，票沒開完，沒人說的準。