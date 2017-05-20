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柯文哲出席活動 護樹團體突闖進抗議

台北市長柯文哲今早出席「2017台北自然生態保育活動」時，松菸護樹團體政策組組長游藝（穿紅衣者）等3人突然闖進抗議。（記者方賓照攝）

2017-05-20  11:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席「2017台北自然生態保育活動」時，松菸護樹團體政策組組長游藝等3人突然闖進抗議，其中一位抗議民眾還衝上舞台，距離柯文哲只有幾步之遙，但在大批優勢警力壓制下，場面一度混亂，所幸沒有任何人員受傷。

市長柯文哲今到信義區公民會館，參加保育活動，環保署長李應元、台北市議員簡舒培皆出席共襄盛舉。未料，開場表演才剛告一段落，游藝等3人突然從會場周圍各自竄出，手拿標語、大聲呼喊口號，抗議北市府「允許」遠雄移樹。

現場警方見狀立刻一湧而上，進行壓制，其中一位抗議民眾衝上舞台，場面一度混亂。遭到警方壓制的游藝等3人仍在場邊不斷呼喊抗議口號，最後在警方監視下「被離開」現場。

擔任主持人的市議員簡舒培「打圓場」說，指各界的聲音柯文哲都有聽到，希望松菸護樹團體尊重表演者。

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  • 松菸護樹團體政策組組長游藝（穿紅衣者）等人闖進抗議，被警方壓制。（記者沈佩瑤攝）

    松菸護樹團體政策組組長游藝（穿紅衣者）等人闖進抗議，被警方壓制。（記者沈佩瑤攝）

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