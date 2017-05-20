綠營南市長選戰升溫 林佳龍跨濁水溪助勢

2017-05-20 10:53

〔記者唐在馨／台南報導〕瞄準下屆台南市長提名，民進黨內目前群雄並起，立委陳亭妃明（21）日要成立下營後援會，站台名單公布卻赫然出現台中市長林佳龍以及新北市黨部主委余天等人，地區後援會成立卻出現六都縣市長及黨部主委站台，戰情升溫不言可喻。

爭取下屆台南市長，日前立委王定宇正式請出前縣長陳唐山站台表態，而立委黃偉哲、前副市長顏純左都掛出與台南市長賴清德合照的看板，立委葉宜津的看板遍布全市，前立委李俊毅則已辭去民進黨中央黨部副秘書長，全力投入選舉，至於現任立委林俊憲雖未鬆口，但他與賴清德及多位議員各自合照的看板，也早已立起。

在此情況下，相較於眾人目前仍多以台南地方政治人物站台，看板助陣加分，陳亭妃明天後援會成立，直接請到林佳龍站台，就格外受到注目，尤其是，跨縣市的站台輔選，通常只有在全國性的大選時才會看到，目前只是縣市長的初選，就已出現黨內「大咖」站台，黨內人士分析，可見這場初選已進入「焦土戰」。

對此，陳亭妃表示，林佳龍是她在黨內的「大師兄」，過去交情互動都不錯，又是台南女婿，而這次她後援會選在下營出發，具有「會贏」的意味，因此請到林佳龍前來站台，全台南第一個後援會成立後，接下來她也一樣會一個接一個的，爭取每位台南市民的支持，讓「台南的女兒」為大台南服務。