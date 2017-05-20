綠營南市長選戰升溫 林佳龍跨濁水溪助勢
2017-05-20 10:53
〔記者唐在馨／台南報導〕瞄準下屆台南市長提名，民進黨內目前群雄並起，立委陳亭妃明（21）日要成立下營後援會，站台名單公布卻赫然出現台中市長林佳龍以及新北市黨部主委余天等人，地區後援會成立卻出現六都縣市長及黨部主委站台，戰情升溫不言可喻。
爭取下屆台南市長，日前立委王定宇正式請出前縣長陳唐山站台表態，而立委黃偉哲、前副市長顏純左都掛出與台南市長賴清德合照的看板，立委葉宜津的看板遍布全市，前立委李俊毅則已辭去民進黨中央黨部副秘書長，全力投入選舉，至於現任立委林俊憲雖未鬆口，但他與賴清德及多位議員各自合照的看板，也早已立起。
在此情況下，相較於眾人目前仍多以台南地方政治人物站台，看板助陣加分，陳亭妃明天後援會成立，直接請到林佳龍站台，就格外受到注目，尤其是，跨縣市的站台輔選，通常只有在全國性的大選時才會看到，目前只是縣市長的初選，就已出現黨內「大咖」站台，黨內人士分析，可見這場初選已進入「焦土戰」。
對此，陳亭妃表示，林佳龍是她在黨內的「大師兄」，過去交情互動都不錯，又是台南女婿，而這次她後援會選在下營出發，具有「會贏」的意味，因此請到林佳龍前來站台，全台南第一個後援會成立後，接下來她也一樣會一個接一個的，爭取每位台南市民的支持，讓「台南的女兒」為大台南服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台南市長選舉
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 農路「改善」 截直取彎、無法會車
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 獎學金基金通私庫 竹教大校長陳惠邦判刑
- 《觀察筆記》台灣怎不急？
- （專訪）小S「這點」和豬哥亮很像 蔡康永嘆過世不真實
- 安養院夜半起火 4死
- 阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 中職》陽冠威沒收隊友美技 連葉總都笑了（影音）
- 遇到國中會考 百年宮廟「寧靜遶境」超貼心
- 恆春最大安養機構／火警當時少2人 護病比不符規定
- 球迷當鍵盤柯南 抓包A-Rod避孕筆記
- 能源和工業股領漲 美股收紅
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 勃起9公分怕「保險套滑掉」 微G男找到一片天
- 台糖地租倍漲 民盼調整公告地價
- 竹市擬花9億 打造南寮成黃金海岸
- 復育「有學問的魚」 金門放流
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 服務精神辦聯賽 HBL打造高中生專屬夢想舞台
- （獨家）白眼女主播跳槽三立 原因是⋯
- 夫拿尿布砸臉 女醫訴離獲准
- 佳冬蓮霧王 這班包辦6屆
- 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
- Oh My God！慧慈背紅包包 闖豬哥亮靈堂來亂的嗎
- 基隆》原民孝女允文允武 獲總統教育獎
- 影帝江彬A表弟 吞了唐伯虎的畫
- 宮崎駿又反悔！宣布復出全球招募新血合作
- NBA》永遠學不乖 詹皇神扯追魂鍋斷快攻（影音）
- 中正紀念堂轉型？如何對話？鄭麗君：7/15前做具體說明
- 網球》今晚6時爭冠軍戰門票 「辛然配」羅馬女網4強出擊
- 「最近球都不認識我」陳家駒4K有警訊
- 北港水塔古蹟 變身遊客中心
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 陳星搬出林奕含手寫情書 竟是她的歌
- 私地種蜀葵 打造一丈紅花海
- 為情所困枯坐12樓女兒牆 警解心防救回一命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：綠營南市長選戰升溫 林佳龍跨濁水溪助勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分