高雄10多名深綠選民 遊行反蔡總統

2017-05-20 10:28

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄10多名深綠選民上午於左營大路遊街2小時，舉標語反對蔡英文總統施政，稱蔡總統為女版馬英九，「空心菜就是大陸妹」。

遊行民眾拿著空心菜，高舉標語，沿途播歌稱蔡總統失去民進黨魂，左營警分局派員隨行。

領頭者柳淑芳說，自己不是民進黨員，但長期反對國民黨，蔡英文上台後作為就是女版馬英九，一例一休把台灣搞得七葷八素，勞資都受害，反觀阿扁總統，苦幹實幹卻被送進大牢嚴辦，政治是黑暗的，要求釋放阿扁。

柳淑芳於馬前總統執政期間，多次於下班時段，站在博愛路等車潮最多路口無聲舉牌，高舉看板要求釋放阿扁，外界多認為是深綠選民，政黨輪替後，柳反常態，高舉反綠大旗。