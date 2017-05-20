藍黨魁選舉 最大票倉高雄估投票率可破5成

2017-05-20 10:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席、黨代表選舉今投票，高雄約有6萬2千名黨員有投票權，是全國最大票倉，高市黨部主委黃柏霖表示，因黨主席競爭激烈、黨代表選舉在高雄又首次改為大選區、加上天氣涼快，預估投票率有機會衝破5成（上回約4成）。黃柏霖也呼籲有投票資格的黨員，務必在下午4點前投票，新任黨主席得票越高，改革動力才會強。

國民黨主席暨黨代表選舉，高市部分共設有59處投開票所，其中以左營區舊城國小投票人數8千餘最多，黨部則動員上千名志工在各投開票所服務。

上午8點不到，已有不少習慣早起的高齡黨員，或坐著輪椅、或拿著柺杖，在投票所前排隊準備進場；市黨部主委黃柏霖第一站選擇到舊城國小瞭解投票情況，同時向現場志工與黨工致謝。

他說，以前高市選黨代表都是小選區制，有意參選的黨員彼此多認識，常經過私下協調、最後同額，導致選舉沒競爭；這次高雄首次改為大選區、全市就一個選區，候選人必需四處走訪、爭取更多支持，才有機會當選，也因為首度改為單一大選區，投票單上共有170個候選人名，全國最大張。

黃柏霖指出，不少黨員跟他反映，這次選舉比較有被尊重感，比較像黨員；他進一步表態，支持黨部主委由黨員直選，這樣比較貼近地方，黨部才能進步。