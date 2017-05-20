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郝龍斌基隆投票 強調有信心

2017-05-20  10:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天上午到國民黨基隆市黨部投票，他強調有信心進入第二輪投票，高票當選。

郝龍斌說，看到這麼多黨員同志出來投票，展現支持國民黨未來再起的力量，讓他相當有信心，呼籲大家多出來投票，也希望能高票當選，「讓我繼續帶領黨往前邁進。」

對於蔡英文總統執政1週年的感想，郝龍斌表示，她執政一年來，一例一休、前瞻綁票計畫、核災食品等，每一件事情都造成民怨沸騰，「她應該好好的深自反省檢討，為什麼把國家帶到這種地步，造成這麼多民眾的不滿。」

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  • 國民黨主席候選人郝龍斌強調有信心進入第二輪投票，高票當選。（記者林欣漢攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌強調有信心進入第二輪投票，高票當選。（記者林欣漢攝）

  • 國民黨黨員投票。（記者林欣漢攝）

    國民黨黨員投票。（記者林欣漢攝）

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標題：郝龍斌基隆投票 強調有信心


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