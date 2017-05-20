李明哲的遭遇 白宮資深官員博明說「我懂得」

白宮國安會亞太資深主任博明（右三）與中國部主任布蕾（左一）今天在白宮會見了李凈瑜（左二）等4位中國人權受害者的家屬。（李凈瑜提供）

2017-05-20 08:22

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕對於台灣人權工作者李明哲在中國「被失蹤」並且被迫在非自由意志下寫家書，白宮國安會亞太資深主任博明今天告訴李明哲的妻子李凈瑜，「我懂得」，並且承諾會全力協助。

李凈瑜今天下午與中國維權律師唐荊陵的妻子汪艷芳、江天勇的妻子金變玲，以及謝陽的妻子陳桂秋一起到白宮拜會，陪同的還有台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏以及對華援助協會會長傅希秋。

在場的白宮官員包括國安會亞太資深主任博明、國安會中國部主任布蕾（Leah Bray）以及國安會負責東南亞沿海國與東協的主任梅治（Casey Mage）等4人，會談近兩小時。

李凈瑜在會後受訪時說，博明對李明哲的案子非常了解，允諾會全力協助。她也將自己於4月7日和李俊敏的談話內容及錄音事證交給博明。博明打開了李明哲在非自由意志下寫回來的家書。

李凈瑜說：「他看了一眼，他說，當年在擔任記者的時候也寫了類似的東西」，所以他對中國如何去控制言論自由以及非自由意志下的文書非常清楚。李明哲的遭遇「他懂得」。

李凈瑜再次堅持，李明哲是因廣東地方政府因境外非政府組管理辦法通過的業績壓力而錯捕，所以她籲請美國轉告中國政府，他們的地方單位犯了錯，希望他們承認錯誤，釋放李明哲。她對此行結果非常樂觀。

傅希秋則說，今天從白宮官員口中得到確認，營救陳桂秋女士和她兩個女兒是川普總統親自拍板的。博明直接去見了總統，告訴川普為什麼這個事情很重要。川普的4位高級助理表達了一個清楚信息，就是川普總統對中國人權的關注已經在實施，不是未來的姿態，中國人權的惡化是整個川普政府的共識。

傅希秋指出，博明提到自己從90年代就是《華爾街日報》駐北京的記者，所以對中國情況非常熟悉，大部分時間是用中文跟4位受害者家屬對話。白宮官員說，川普與習近平4月在佛州會晤時達成的四個對話機制，每個都會包含對人權的關注，中國對宗教自由和法治的踐踏，美國無法接受，中國政府在美國土地上威脅家屬的行為。

博明等人承諾，會向中方更嚴重地提出要求釋放這4位受害者，其他709名律師所受的酷刑，他們也很關注，會向中方提出。

傅希秋說，「博明太有共鳴了，自己感同身受」，他提到自己做記者時也在中國被任意拘禁過，也被強迫要寫認罪書跟簽名。他承認簽名是因為想要自由，趕緊回家。博明還表示，會利用這個週末全程觀看18日的國會聽證會內容以了解細節。