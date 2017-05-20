阿扁這句話 柯建銘：扁已退到最後有所克制

凱達格蘭基金會昨舉辦感恩募款餐會，前總統陳水扁參加。（記者簡榮豐攝）

2017-05-20 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁昨晚出席凱達格蘭基金會12週年感恩募款餐會，他直接進場、播放預錄談話，外界好奇是否有違反規定。媒體報導，民進黨團總召柯建銘表示，陳水扁有所克制，雙方溝通已盡力到極限，彼此退讓。

《蘋果日報》報導，柯建銘表示，陳水扁原先態度強硬，經溝通後接受進場但不發言方式。柯說，原先有人建議可讓扁在小房間說話並實況轉播，但他在陳水扁抵達前考察小房間，發現來不及操作，直到扁抵達時，還想拜託他待在包廂。

報導指出，柯建銘說，陳水扁直接要他陪進場，還說「總不可能讓我蹲在走廊上像乞丐吃飯吧」，過程中陳水扁也未回應媒體問題，柯建銘知道扁已有所克制，退到最後。

本報報導，陳水扁昨晚由柯建銘陪同進入會場，未像去年躲在「新娘房」見客。他一到現場就受到熱情簇擁，並坐上主桌。對於扁是否違反保外就醫的規定，中監副典獄長林順斌說，目前無法判斷是否違規及該如何處置，需要時間討論，把蒐證到的跡證帶回研判，做出通盤檢討。