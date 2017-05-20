11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
衛福部長陳時中（中）昨晚啟程前往瑞士。（記者朱沛雄攝）
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦報導〕世界衛生大會（WHA）於5月19日發布，已收到貝里斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島、史瓦濟蘭與吐瓦魯等11國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程。大會根據議事規則，將此項補充議程項目建議提交給總務委員會審議。
第70屆WHA將於下週一開幕，台灣今年並未獲邀參與大會，衛福部長陳時中將在瑞士時間20日抵達日內瓦，預計將舉辦多項雙邊會談、多邊會議與專業技術會議，以密集的實質交流降低無法進入大會造成的衝擊。
同時在大會內，政府也洽請友邦為我提案，要求大會將「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）」一案列入議程。WHA於5月19日發布公告，表示幹事長已收到多國提案，包括5月8日來自貝里斯、5月12日來自馬紹爾群島、5月11日來自諾魯共和國、5月15日來自尼加拉瓜共和國、5月11日來自帛琉、5月9日來自巴拉圭、5月11日來自聖克里斯多福及尼維斯、5月8日來自聖文森及格瑞那丁、5月10日來自索羅門群島、5月8日來自史瓦濟蘭王國與5月11日來自吐瓦魯等國的建議提案，要求將該案列入補充議程項目。
WHA表示，根據《世界衛生大會議事規則》第12條，現在將這項補充議程項目建議提交給總務委員會審議。若最後大會增加此項補充議程，也會隨此項建議並同分發相關補充文件。該項公告在註腳中補充說明強調，此項建議提案的標題以提案原文印發，內容並不代表世衛組織秘書處的任何意見，更強調WHO的用語為「中國台灣」（Taiwan, China）。
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